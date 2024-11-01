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        Antalya'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:15 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:31
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        Antalya'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Hürriyet Caddesi'nde, plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

        Bu sırada iş yerinde bulunan Abdurrahman Burunsuz, saldırıyı yara almadan atlattı.

        Saldırının ardından iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, şüphelinin pompalı tüfek ile ateş etmesi ve bu sırada çevredeki vatandaşların panik anları yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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