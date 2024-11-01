Patentini aldıkları dijital spor oyunu ile dünya pazarına yön vermek istiyorlar

MUSTAFA KURT - Türk girişimcilerin geliştirdiği yapay zeka teknolojisi DevelAd'ın kurucu ortaklarından Kerem Deveci, spor kulüplerine ve taraftarlara yeni bir gelir kapısı açmayı planladıklarını belirterek, "Yeni oluşacak dijital spor oyunu pazarında hızla büyüyerek dünyada lider marka olmayı hedefliyoruz." dedi.

Türk girişimcilerin hayata geçirdiği, yapay zeka teknolojisi 'DevelAd', sınırlı sayıdaki reklam alanlarını sınırsız hale getirerek, futbol kulüplerine ve taraftarlara ekstra gelir sağlamaya başladı.

Tüm spor alanlarında stadyum içi etkileşim, müsabakalar hakkında veriler, oyunlar ve animasyonlarla sporseverlerin eğlencesini artırmayı amaçlayan DevelAd uygulaması, kullanıcılara forma, imzalı forma, imzalı top ve bir sonraki maça bilet gibi ödüller vererek etkileşimi artırmayı planlıyor. DevelAd kurucu ortaklarından Kerem Deveci, AA muhabirine, projeyle spor kulüplerinin bütçelerine katkı sağlayarak, global ölçekteki takımlarla başa çıkma potansiyeline ulaşır hale gelmelerini hedeflediklerini söyledi. Futbol kulüplerini öne alarak ortaya çıktıklarını anlatan Deveci, "Aslında tüm spor kulüpleri bu projenin içerisinde. Spor kulüplerinin gelir kaynakları belli. Biz yeni bir gelir kaynağı oluşturmayı hedefledik. Uygulamayı kullandıkça taraftarlar takıma bir gelir kaynağı akışı sağlarken kendileri de kazanç sağlayacak. Uygulama ne kadar aktif kullanılırsa, o kadar çok kazanç elde edilecek." dedi.

Uygulamayı ilk olarak Göztepe-Boluspor maçında test ettiklerinin bilgisini veren Deveci, daha sonra Galatasaray ve milli takım maçlarında kullandıklarını belirtti. Sadece 5 maçta 38 bin kullanıcının üzerine çıktıklarını anlatan Deveci, şöyle konuştu: "İlk başta sadece stadyumda kullanılacaktı. Ancak spor kulüpleri ile görüştükçe uygulamayı geliştirdik. Stadyum dışında da taraftarlar evde uygulamamızı kullanıp takımlarına destek olabiliyor, aynı şekilde kendileri de kazanmaya devam ediyorlar. Hedefimiz yıl sonuna kadar 100 bin kullanıcı." diye konuştu.

- ⁠"Yeni oluşacak bu pazarda da hızla büyüyerek dünyada lider marka olmayı hedefliyoruz" Türkiye'de başladıkları bu projeyle kıta Avrupası ardından ABD'ye ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Deveci, uygulamanın sürekli geliştirildiğini kaydetti. Oyunların, anketlerin yer aldığı uygulamayı kullananların topladıkları bonusları daha sonra uygulama içerisindeki alışveriş bölümünde kullanabildiğini aktaran Deveci, "Ayrıca uygulama içinde bir de token çıkardık. Topladığınız bu tokenları bozdurup hesabınıza nakit olarak aktarabiliyorsunuz. Bunun için de bir global borsayla anlaştık. Yani artık, yürürken yatarken, televizyon izlerken kullandığınız uygulama ile hem kazanç sağlayabiliyor hem de tuttuğunuz takıma destek sağlıyorsunuz." diye konuştu.

Deveci, dijital sektörün 2031'e kadar 520 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü dile getirerek, "Bunun yüzde 17'sini medya, spor, oyun tarafı oluşturuyor. Biz yüzde 17'lik kısmında oynamak istiyoruz. Yeni oluşacak dijital spor oyunu pazarında da hızla büyüyerek dünyada lider marka olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - "FIFA'ya ihtar çektik" DevelAd fikrini ortaya ilk çıkaran kurucu ortaklardan Caner Bayraktar da sanal gerçeklik teknolojisini sporda nasıl kullanabileceğini düşünürken, spor alanlarında artırılmış gerçeklik (AR - Augmented Reality) teknolojisi uygulamasının dünyada patentinin olmadığını görünce harekete geçtiklerini anlattı.