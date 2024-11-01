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        Antalya'da 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi düzenleniyor

        Antalya'da, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından düzenlenen 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi, devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:14
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        Antalya'da 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi düzenleniyor
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        Antalya'da, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından düzenlenen 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi, devam ediyor.

        Aksu ilçesinde Kundu Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen kongrede, ulusal ve uluslararası bilim dünyasından yaklaşık 800 katılımcı yer alıyor.

        TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, gazetecilere, dernek olarak artan şiddet olaylarına karşı önlem alınmasına yönelik acil çağrıda bulunduklarını söyledi.

        Bu kapsamda kongreyi, "Barışın ve Bilimin Işığında Ruh Sağlığını ve Yaşam Hakkını Savunmak" temasıyla gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Barışa ve bilime en çok ihtiyaç duyulan dönemdeyiz. Savaşlar tüm coğrafyalarda sıradanlaşmış, katliamlar uluslararası kamuoyunda konuşulmaz olmuş, Filistin'de ölen binlerce bebek bile barışı savunmak zorunda olan uluslararası kuruluşları ve başta batı devlet yönetimleri olmak üzere dünyayı harekete geçirememiştir. Bu amaçla tüm dünyaya barış için, barış olmaz ise ruh sağlığı olmaz diye çağrıda bulunduk." dedi.

        Yıldırım, sadece ülkeler ve toplumların çatışmaları değil şiddet ve yıkıcı davranışların bireylerin yaşam alanlarına da sirayet ettiğini vurguladı.

        Bilimsel tedavilerin değersizleştirildiğini ve şiddet olaylarının arttığına dikkati çeken Yıldırım, şunları dile getirdi:

        "Dolaylı ya da doğrudan giderek artan ve sıradan hale gelen şiddet olayları gündelik yaşamı ve güvenlik algısını tehdit edecek boyutlardadır. 8 yaşında bir çocuk gülüp oynayacağı, gelecek hayalleri kuracağı yaşta katiller elinde can verdi. Vicdanları yaralayan bu cinayet maalesef ilk değil. Öldürülen kadınların yaşam hakkı için yapılacaklar vardır. Ama bu durum failleri gizleyip, hastalar suç işler gibi ayrımcı ve yıkıcı bir söyleme dönüşmektedir ki bu kabul edilemez."

        İstanbul'da yenidoğan bebeklere yönelik ortaya çıkan suç örgütünün son nokta olduğunu vurgulayan Yıldırım, önlenebilir ölümler, iş kazaları, cinayetler ve intiharlar gibi birçok alanı da ele alan politika ve düzenlemelerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu ise kongreye hem ulusal hem de uluslararası bilim dünyasında alanında yetkin konuşmacıların konuk olduğunu aktardı.

        Oğuzhanoğlu, kongrede 44 panel, 4 psikiyatri oturumu, 14 kurs, 7 konferans, 4 uydu sempozyumu ve çok sayıda etkinliğin yapılacağını belirtti.

        TPD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan Taycan da olayları psikiyatrik nedenlere bağlayarak yapılan açıklamalar, tanımlamalar ve müdahalelerle şiddet sorunu çözülemeyeceğini ve bunun bir an önce çözüme ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

        Kongre, 3 Kasım'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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