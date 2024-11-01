Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı

Antalya'da suçun önlenmesine yönelik düzenlenen "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte suçun önlenmesine yönelik Serik, Korkuteli, Kumluca, Finike, Manavgat, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ekiplerin 80 ikamet, 5 işyeri ve 7 araçta yaptığı aramada 35 ruhsatsız tüfek,17 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1624 fişek, mermi ve kartuş, 2 tabanca şarjörü ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 32 kişi hakkında "6136 sayılı kanun kapsamında" adli işlem yapıldı.