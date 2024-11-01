Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı

        Antalya'da suçun önlenmesine yönelik düzenlenen "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da suçun önlenmesine yönelik düzenlenen "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte suçun önlenmesine yönelik Serik, Korkuteli, Kumluca, Finike, Manavgat, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Ekiplerin 80 ikamet, 5 işyeri ve 7 araçta yaptığı aramada 35 ruhsatsız tüfek,17 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1624 fişek, mermi ve kartuş, 2 tabanca şarjörü ve 2 kesici alet ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 32 kişi hakkında "6136 sayılı kanun kapsamında" adli işlem yapıldı.

        Öte yandan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranan 1 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
        Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
        Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı
        Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı
        Antalya'da 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi düzenleniyor
        Antalya'da 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi düzenleniyor
        2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya başladı
        2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya başladı
        Aksu Belediyesi Meclisi toplandı
        Aksu Belediyesi Meclisi toplandı
        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı