Olimpos'un yüzyıllardır sönmeyen ateşi her mevsim turistlerin rotasında

AYŞE YILDIZ - Antalya'nın Kemer ilçesinde adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş, yüz yıllardır sönmeyen aleviyle dikkat çekiyor.

Beydağları Sahil Milli Parkı içinde Ulupınar Mahallesi'nde yer alan, Çıralı Plajı'na bir kilometre uzaklıktaki Yanartaş, turistler kadar doğaseverlerin de rotasında bulunuyor.

Ormanın içinde bir kilometrelik zorlu patika yollardan geçilerek ve merdivenlerden çıkılarak ulaşılan Yanartaş, tarihi Likya Yolu'nda yer alıyor.

Özellikle tarih ve doğa meraklıları ile yabancı turistler, Likya Yolu'nun Yanartaş mevkisinde mola vererek, çadır kurup kamp yapıyor.

Buradaki Bizans döneminden kalma kiliseye ait kalıntıları gezen doğaseverler, adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş'ta yüz yıllardır sönmeyen alevleri izleme fırsatı buluyor. Hem yürüyüş yapma hem de bölgedeki Arbutus cinsinden sandal, zeytin, menengiç, sedir, funda, keçiboynuzu, katran başta olmak üzere farklı tür ağaç ve bitkileri inceleyebilen ziyaretçilerden Ramiz Acar, eşiyle tatil için Sinop'tan geldiklerini, Yanartaş'ın sönmeyen ateşini görünce şaşırdıklarını söyledi.