Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Olimpos'un yüzyıllardır sönmeyen ateşi her mevsim turistlerin rotasında

        AYŞE YILDIZ - Antalya'nın Kemer ilçesinde adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş, yüz yıllardır sönmeyen aleviyle dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpos'un yüzyıllardır sönmeyen ateşi her mevsim turistlerin rotasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Antalya'nın Kemer ilçesinde adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş, yüz yıllardır sönmeyen aleviyle dikkat çekiyor.

        Beydağları Sahil Milli Parkı içinde Ulupınar Mahallesi'nde yer alan, Çıralı Plajı'na bir kilometre uzaklıktaki Yanartaş, turistler kadar doğaseverlerin de rotasında bulunuyor.

        Ormanın içinde bir kilometrelik zorlu patika yollardan geçilerek ve merdivenlerden çıkılarak ulaşılan Yanartaş, tarihi Likya Yolu'nda yer alıyor.

        Özellikle tarih ve doğa meraklıları ile yabancı turistler, Likya Yolu'nun Yanartaş mevkisinde mola vererek, çadır kurup kamp yapıyor.

        Buradaki Bizans döneminden kalma kiliseye ait kalıntıları gezen doğaseverler, adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş'ta yüz yıllardır sönmeyen alevleri izleme fırsatı buluyor.

        Hem yürüyüş yapma hem de bölgedeki Arbutus cinsinden sandal, zeytin, menengiç, sedir, funda, keçiboynuzu, katran başta olmak üzere farklı tür ağaç ve bitkileri inceleyebilen ziyaretçilerden Ramiz Acar, eşiyle tatil için Sinop'tan geldiklerini, Yanartaş'ın sönmeyen ateşini görünce şaşırdıklarını söyledi.

        Yanartaş'a çıkmak için zorlu yolu yürüdüklerini anlatan Acar, "Eşim görmeyi çok istedi, zor da olsa çıkmayı başardık. Alevlerin taşların arasından çıkması çok ilginç." dedi.

        - "Yılda 100 bin ziyaretçi ağırlıyor"

        Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da Yanartaş'ın turizm için önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

        Yüzyıllardır yanan ateşe merakın her geçen yıl arttığına işaret eden Altınkaya, "Bölgede tatil yapanlar mutlaka Yanartaş'ı görmek istiyor. Yılda 100 bin ziyaretçi ağırlıyor. Turizmin sönmeyen ateşi bu bölge. Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılında, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'tan 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yakmıştı. Önemli organizasyonların startı da buradan veriliyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'

        Benzer Haberler

        Eğlence amaçlı buz pistindeki antrenmanla Avrupa'da ikinci oldu
        Eğlence amaçlı buz pistindeki antrenmanla Avrupa'da ikinci oldu
        flaş
        flaş
        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı
        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 kişi yakalandı
        Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
        Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
        Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı
        Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı
        Antalya'da 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi düzenleniyor
        Antalya'da 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi düzenleniyor