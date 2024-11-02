Antalya'da 1745 kaçak parfüm ele geçirildi

Ekibin minibüste yaptığı aramada 57 farklı markaya ait olduğu belirlenen 1745 kaçak parfüm ele geçirildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 1745 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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