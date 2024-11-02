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        Antalya'da 1745 kaçak parfüm ele geçirildi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 1745 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:26
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        Antalya'da 1745 kaçak parfüm ele geçirildi
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 1745 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, Akdeniz Bulvarı sahil bandında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

        Ekibin minibüste yaptığı aramada 57 farklı markaya ait olduğu belirlenen 1745 kaçak parfüm ele geçirildi.

        Şüpheli H.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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