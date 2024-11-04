IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele ediyor.

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