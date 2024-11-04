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        Ebru Yaşar, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:10
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        Ebru Yaşar, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren Ebru Yaşar, on binlerce Antalyalı ile bir araya geldi.

        Şarkıcı, Cumartesi, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Havadan Sudan, Kalmam gibi sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği Roman havaları ve türkülerle de alanı dolduran kalabalığı coşturdu.

        Ebru Yaşar, hayranlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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