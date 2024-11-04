Ebru Yaşar, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.
Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.
Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren Ebru Yaşar, on binlerce Antalyalı ile bir araya geldi.
Şarkıcı, Cumartesi, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Havadan Sudan, Kalmam gibi sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği Roman havaları ve türkülerle de alanı dolduran kalabalığı coşturdu.
Ebru Yaşar, hayranlarına teşekkür etti.
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