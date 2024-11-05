Antalya'da "Atıklardan Tablo Yapımı" atölyesi düzenlendi

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Sorumlusu Ahu Nur Şahin, atölyelerin her ay gerçekleştirildiğini ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını topluma kazandırmanın amaçlandığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştirdiği Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıklardan tablo yapımı atölyesi düzenledi.

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