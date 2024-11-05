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        Antalya'da "Atıklardan Tablo Yapımı" atölyesi düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştirdiği Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıklardan tablo yapımı atölyesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:56
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        Antalya'da "Atıklardan Tablo Yapımı" atölyesi düzenlendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştirdiği Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıklardan tablo yapımı atölyesi düzenledi.

        Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen atölyeye 12 kişi katıldı.

        Etkinlikte metal, plastik, cam, taş gibi malzemelerden tablolar üretildi.

        Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Sorumlusu Ahu Nur Şahin, atölyelerin her ay gerçekleştirildiğini ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını topluma kazandırmanın amaçlandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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