Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Dokumapark'ta yapılan toplantıda, ekim ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ekimde 241 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 381 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 42'sinin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 11 bin 530 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 95'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 602 bin 426 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik bin 176 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, bin 329 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 86'sının tutukladığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 11 operasyonda 8 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 65 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplamda 14 bin 774 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 82 farklı uyruklarda kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.