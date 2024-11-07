3. Serik Bilim Festivali törenle açıldı

10 Kasım'da sona erecek festivalde, 60 atölye, güneş ve gökyüzü gözlemi, sportif faaliyetler ve çocuk oyunlarından oluşan 300 etkinlik gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Kadir Kumbul ise festivaldeki amaçlarının, bilim ve öğrenme tutkusunu topluma yaymak ve her yaştan bireyin hayal gücünü harekete geçirmek olduğunu kaydetti.

Serik Kaymakamlığı, Serik Belediye Başkanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, Boğazkent mahallesindeki sahilde TÜBİTAK 4008 Bilim Şenlikleri programı kapsamında açıldı.

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