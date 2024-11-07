Antalya'da 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, silahla tehdit ve gasp suçlarından 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.