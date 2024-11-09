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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:38
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Memişoğlu, Antalya ziyareti kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 11. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Ulusal Kongresi sonrası Manavgat ilçesine geçti.

        İlçede Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Memişoğlu, yapımı devam eden yeni hastane inşaatında incelemeler yaptı.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan'ı ziyaret eden Memişoğlu, burada sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

        Bakan Memişoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı da ziyaret ederek, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre yer aldı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni de gezen Memişoğlu, burada böbrek nakli olan Özgür Ertoy ile sohbet etti. Ertoy'un tüm ailesini organ bağışı gönüllüsü yaptığını söylemesi üzerine Bakan Memişoğlu, kendisinin de 1997 yılında askerdeyken tüm organlarını bağışladığını belirtti.

        Memişoğlu, başarılı çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Özkan ve ekibine teşekkür etti.

        AK Parti Antalya İl Başkanlığına geçen Memişoğlu, İl Başkanı Ali Çetin ile Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş ve partililerle görüştü.

        Bakan Memişoğlu, kentteki son ziyaretini yaptığı Antalya Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla sohbet edip taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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