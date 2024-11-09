Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Memişoğlu, Antalya ziyareti kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 11. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Ulusal Kongresi sonrası Manavgat ilçesine geçti.

İlçede Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Memişoğlu, yapımı devam eden yeni hastane inşaatında incelemeler yaptı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan'ı ziyaret eden Memişoğlu, burada sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı da ziyaret ederek, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni de gezen Memişoğlu, burada böbrek nakli olan Özgür Ertoy ile sohbet etti. Ertoy'un tüm ailesini organ bağışı gönüllüsü yaptığını söylemesi üzerine Bakan Memişoğlu, kendisinin de 1997 yılında askerdeyken tüm organlarını bağışladığını belirtti.