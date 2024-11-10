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        Antalya'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:31
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        Antalya'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

        Akşam havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verirken, kara ekipleri müdahalesini gece boyunca sürdürdü.

        Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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