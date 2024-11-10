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        Antalya'da ortaokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi

        Antalya'nın Demre ilçesinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:56
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        Antalya'da ortaokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
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        Antalya'nın Demre ilçesinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturdu.

        İlçedeki 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nazmi Çimen koordinatörlüğünde, öğrenciler hazırlık yaptı.

        Okul bahçesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, çocukların taşıdığı Atatürk portresinin yanına öğrenciler, "Arıyoruz", "Anıyoruz" yazılarını oluşturdu.

        Bu anlar, dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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