Antalya'da ortaokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi

İlçedeki 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nazmi Çimen koordinatörlüğünde, öğrenciler hazırlık yaptı.

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