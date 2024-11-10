Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Kadir Girente
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halil Kurtuluş (Fatih Yürümez, İsmail Koçak, Yusuf Bakır, İrfan Çetinkaya)
Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Çağatay Durmaz, Luburic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Salehi (Burak Güngör, Karyagin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın)
Setler: 25-21, 25-23, 32-30
Süre: 102 dakika (29, 33, 40 )
ANTALYA
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