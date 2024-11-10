IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İspanya birinciliği kazandı

Türkiye ise üçüncülük mücadelesinde İngiltere'ye 5-1 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele etti.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda, İspanya şampiyon oldu.

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