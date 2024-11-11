Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü

Bu arada, bir kişinin içeride olabileceğinin belirtilmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi, söz konusu adrese gönderildi.

Altındağ Mahallesi 164. Sokak'ta 5 katlı apartmanın ilk katındaki daireden yoğun duman yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi.

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