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        Gribal enfeksiyonlara karşı "beslenme ve uyku düzenine dikkat edin" uyarısı

        Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, ara tatille birlikte geçiş mevsiminin de başladığını, üst solunum ve gribal enfeksiyonlarına karşı çocukların beslenmesine, aktivitesine, uyku düzenine, su tüketimi ve giyimlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:54
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        Gribal enfeksiyonlara karşı "beslenme ve uyku düzenine dikkat edin" uyarısı
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, ara tatille birlikte geçiş mevsiminin de başladığını, üst solunum ve gribal enfeksiyonlarına karşı çocukların beslenmesine, aktivitesine, uyku düzenine, su tüketimi ve giyimlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

        Bir süre önce İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Özkan, Anadolu Ajansı

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