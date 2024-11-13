Gribal enfeksiyonlara karşı "beslenme ve uyku düzenine dikkat edin" uyarısı
Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, ara tatille birlikte geçiş mevsiminin de başladığını, üst solunum ve gribal enfeksiyonlarına karşı çocukların beslenmesine, aktivitesine, uyku düzenine, su tüketimi ve giyimlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, ara tatille birlikte geçiş mevsiminin de başladığını, üst solunum ve gribal enfeksiyonlarına karşı çocukların beslenmesine, aktivitesine, uyku düzenine, su tüketimi ve giyimlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Bir süre önce İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Özkan, Anadolu Ajansı
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