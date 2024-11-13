Gribal enfeksiyonlara karşı "beslenme ve uyku düzenine dikkat edin" uyarısı Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, ara tatille birlikte geçiş mevsiminin de başladığını, üst solunum ve gribal enfeksiyonlarına karşı çocukların beslenmesine, aktivitesine, uyku düzenine, su tüketimi ve giyimlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:54 facebook

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