"UCI Nirvana Gran Fondo World Series" 15 Kasım'da başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışmasında, 35 ülkeden 880 bisikletçi mücadele edecek.

Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışmanın bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek.