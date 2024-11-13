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        "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" 15 Kasım'da başlıyor

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışmasında, 35 ülkeden 880 bisikletçi mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:58
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        "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" 15 Kasım'da başlıyor
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        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışmasında, 35 ülkeden 880 bisikletçi mücadele edecek.

        Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışmanın bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek.

        UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan yarışmada, 98 kilometre uzun, 66 kilometre kısa, 20 kilometre zamana karşı ve 66 kilometre paracycling parkurları yer alıyor.

        Bu yıl 35 ülkeden 880 bisikletçinin mücadele edeceği yarışma, 17 Kasım'da sona erecek

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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