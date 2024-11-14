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        Şehidin Serik'te yaşayan anneannesinin evi Kaymakamlık ekiplerince temizlendi

        Şehit Jandarma Er Barış Akkabak'ın Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan anneannesinin evinin onarımı ve temizliği Kaymakamlık ekiplerince yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:50
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        Şehidin Serik'te yaşayan anneannesinin evi Kaymakamlık ekiplerince temizlendi
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        Şehit Jandarma Er Barış Akkabak'ın Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan anneannesinin evinin onarımı ve temizliği Kaymakamlık ekiplerince yapıldı.

        Serik Kaymakamlığı Sosyal Yardım Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Serik Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Midyat'ta terör örgütü PKK'nın 2015'de askeri araca düzenlediği mayınlı saldırıda şehit olan Jandarma Komando Er Barış Akkabak'ın Gebiz mahallesinde ikamet eden anneannesi Havva Akkabak'ın evinde tamir, bakım ve temizlik yaptı.

        Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu ülkenin geleceği için göğsünü siper eden şehitlerimizin aileleri emanetimizdir ve emanetlerimizin her zaman yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

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