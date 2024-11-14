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        GastroAntalya, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturdu

        Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 40 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:26
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        GastroAntalya, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturdu
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        Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 40 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

        Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Şefler Kulübü tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen GastroAntalya'da, şef, jüri üyeleri ve yarışmacılar bir araya geldi.

        GastroAntalya'nın açılış törenine Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Şefler Kulübü ve GastroAntalya Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yüreğir'in yan sıra 40 ülke ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gastronomi temsilcileri, sektöründe ürün ve hizmet üreten firmalar, gastronomi ve mutfak sanatları akademisyenleri, profesyonel şefler ve gurmeler katıldı.

        Vali Şahin, yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmle ayrılmaz bir ikili olan gastronominin de başkenti olması gerektiğini belirterek, bu alanda yapılan etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

        Kentin tarım da öne çıktığını aktaran Şahin, "Çok köklü kültürümüzün parçası olan çok değerli bir mutfağımız da var. GastroAntalya'ya gelen şeflere bunu tanıtma imkanı buluyoruz." ifadesini kullandı.

        Türkiye'de şeflik mesleğine yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Şahin, dört gün sürecek etkinlikte genç şeflere büyük fırsatlar sunulacağını söyledi.

        Vali Şahin, beraberindeki heyetle mutfak stantlarını inceledi.

        GastroAntalya farklı mutfak lezzetleri ve etkinliklerle 17 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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