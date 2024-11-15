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        Antalya'da at yarışları sezonu başlıyor

        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) at yarışlarında sezonun Antalya Hipodromu'nda 19 Kasım Salı günü koşulacak yarışlarla başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:13
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        Antalya'da at yarışları sezonu başlıyor
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        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) at yarışlarında sezonun Antalya Hipodromu'nda 19 Kasım Salı günü koşulacak yarışlarla başlayacağını duyurdu.

        TJK'den yapılan açıklamaya göre sonbahar-kış yarış sezonun ilk gününün en önemli yarışı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşusu olacak.

        Çocuklar için açılış gününe özel Pony Club etkinliği düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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