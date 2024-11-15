Antalya'da at yarışları sezonu başlıyor

TJK'den yapılan açıklamaya göre sonbahar-kış yarış sezonun ilk gününün en önemli yarışı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşusu olacak.

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