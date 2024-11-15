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        UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da zamana karşı yarış tamamlandı

        UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen zamana karşı yarışta dereceye giren sporcular belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:43
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        UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da zamana karşı yarış tamamlandı
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        UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen zamana karşı yarışta dereceye giren sporcular belli oldu.

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da 20 kilometrelik zamana karşı (TT) yarış, Expo Yolu'nda gerçekleştirildi.

        Sporcular, 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlanan parkuru en kısa zamanda birinci bitirerek gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için mücadele verdi.

        Erkekler 40-44 yaşta Kağan Yavuz, kadınlar 35-39 yaşta ise Şeniz Pamuk birinci olarak gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

        - Erkekler 14-18 yaşta ilk üç sırayı Türk sporcular aldı

        Yarışta erkekler 14-18 yaş kategorisinde ilk üç sırayı Türk sporcular Mustafa Alperen Aydınlı, Şahin İyidilli ve Furkan Yıldız paylaştı. 19-34 yaşta Ege Onat Doğuşlu üçüncü, 70-74 yaşta Cihangir Çiçen ise ikinci oldu.

        Kadınlar 19-34 yaşta Pınar Kurtoğlu ve 50-54 yaşta Elena Uluçay üçüncü sırada yer aldı.

        Yarış sonrası açıklamada bulunan Kağan Yavuz, "Rekabetin yüksek olduğu bir yarıştı. Zamana karşı mücadeleyi çok seviyorum. Avustralya'yı heyecanla bekliyoruz, gitmek istiyoruz. Şeniz ile birlikte gitmek istiyoruz." dedi.

        Şeniz Pamuk ise üçüncü kez katıldığı yarışta bir kez daha birinci olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Zamana karşı yarışta birinci olan sporcular şunlar:

        - Erkekler

        75-79 Yaş: Vadim Fomin

        70-74 Yaş: Zdenko Sluch

        65-69 Yaş: Nick Giles

        60-64 Yaş: Tarasinski Jaroslaw

        55-59 Yaş: Bernd Quitzow

        50-54 Yaş: Dmitry Murashko

        45-49 Yaş: Sergei Kozulin

        40-44 Yaş: Kağan Yavuz

        35-39 Yaş: Sergei Serdiuk

        19-34 Yaş: Danil Konotop

        14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı

        - Kadınlar

        65-69 Yaş: Lucia Borradaile

        60-64 Yaş: Lindsay Philp

        55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold

        50-54 Yaş: Natalie Sullivan

        45-49 Yaş: Marina Letaeva

        40-44 Yaş: Elizaveta Kostandi

        35-39 Yaş: Şeniz Pamuk

        19-34 Yaş: Mathilde Bengtson

        14-18 Yaş: Lieia Bezlepkina​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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