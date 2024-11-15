UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da zamana karşı yarış tamamlandı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen zamana karşı yarışta dereceye giren sporcular belli oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da 20 kilometrelik zamana karşı (TT) yarış, Expo Yolu'nda gerçekleştirildi.

Erkekler 40-44 yaşta Kağan Yavuz, kadınlar 35-39 yaşta ise Şeniz Pamuk birinci olarak gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Sporcular, 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlanan parkuru en kısa zamanda birinci bitirerek gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için mücadele verdi.

Yarışta erkekler 14-18 yaş kategorisinde ilk üç sırayı Türk sporcular Mustafa Alperen Aydınlı, Şahin İyidilli ve Furkan Yıldız paylaştı. 19-34 yaşta Ege Onat Doğuşlu üçüncü, 70-74 yaşta Cihangir Çiçen ise ikinci oldu.

Yarış sonrası açıklamada bulunan Kağan Yavuz, "Rekabetin yüksek olduğu bir yarıştı. Zamana karşı mücadeleyi çok seviyorum. Avustralya'yı heyecanla bekliyoruz, gitmek istiyoruz. Şeniz ile birlikte gitmek istiyoruz." dedi.

Şeniz Pamuk ise üçüncü kez katıldığı yarışta bir kez daha birinci olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.