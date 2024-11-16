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        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

        Antalya'nın Serik ilçesinde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:40
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        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti.

        Dikmen Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet U, gece yarısı evinin bahçesinde eşi Hülya U'ya tüfekle ateş açtı.

        Mehmet U, daha sonra evin içine giderek tabancayla intihar etti.

        Silah sesinin duyulması üzerine çiftin çocukları ve komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Hülya U'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet U. kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

        Adli Tıp Kurumuna cenazeleri almaya gelen çiftin oğlu Barış U, gazetecilere, babasının hırsız sanarak annesini vurduğunu ileri sürdü.

        Babasının gece duyduğu ses nedeniyle seraya hırsız girdiğini sanarak av tüfeğiyle kontrol amaçlı dışarı çıktığını iddia eden Barış U, "Bu sırada yatakta babamı göremeyen annem de dışarı çıkıyor. Babam karanlıkta annemin olduğunu bilmeyerek hırsız diye ateş ediyor. Daha sonrada ağabeyimi telefonla arayıp birini vurduğunu söylüyor. Annemi yanlışlıkla vurduğu anlayınca vicdan azabından tabancayla kendine ateş ediyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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