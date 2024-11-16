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        Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı'nda "Doğal Çakıl Taş Mozaik" sergisi açıldı

        Antalya'da mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan "Doğal Çakıl Taş Mozaik" sergisi, Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat fuarında ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:12
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        Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı'nda "Doğal Çakıl Taş Mozaik" sergisi açıldı
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        Antalya'da mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan "Doğal Çakıl Taş Mozaik" sergisi, Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat fuarında ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Sergide yer alan mozaikler, Sarı'nın dere yatakları ve sahillerden özenle topladığı doğal çakıl taşlarıyla, malzemelere hiçbir şekilde müdahale edilmeden titizlikle hazırlanıyor.

        Sanatçının eserleri, her bir taşın doğal renk ve formunu koruyarak, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Süleyman Sarı, her bir eserin en az bir yıllık sabırlı ve detaylı bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

        Eşiyle birlikte 30 yıldır bu işle uğraştıklarını belirten Sarı, "Malzemeye asla müdahale etmeden eserlerimizi doğallıkla şekillendiriyoruz. Bu sanatı genç nesillere aktarmayı ve dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

        Eserleri görmek isteyen sanatseverler için sergi, pazar gününe kadar açık kalacak. ​​​​​​​

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