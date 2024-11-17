Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.
Akseki-Seydişehir kara yolundaki Alacabel'de kar yağışı etkili oldu.
Bölgeden geçenler, araçlarını yol kenarına park edip kar manzarasında fotoğraf çektirdi. Bazıları da kar topu oynadı.
Karaman'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Muhammed Ensar Ağca (26), mevsimin ilk karını Alacabel'de görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
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