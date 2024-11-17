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        Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde, tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:30 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:40
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        Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin K. (30) idaresindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü ile Ali Yılmaz (20) yönetimindeki 07 AKH 810 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklendi. Tur otobüsü ise refüjdeki demir korkuluklar ve palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçip oto galeri dükkanı önünde durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Tur otobüsü şoförü ve aynı araçtaki 13 yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Otobüs yolcularından Osman Demirkapı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobille çarpıştıktan sonra refüje çıkıp karşı şeride geçtik ve orada durduk." dedi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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