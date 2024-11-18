Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta yanan alanlar yeniden sonbahar renklerine büründü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanlarda yeniden sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta yanan alanlar yeniden sonbahar renklerine büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanlarda yeniden sonbahar renkleri hakim oldu.

        İlçede 28 Temmuz 2021'de başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılan ve günlerce süren yangın felaketinin izleri her geçen mevsim biraz daha siliniyor.

        Yangının ardından, doğayı yeniden canlandırmak için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 milyon 170 bin fidan dikildi ve 153 bin ton tohum toprakla buluşturuldu. 30 bin hektar alanda doğal gençleştirme, 14 bin hektarda ise suni gençleştirme çalışmaları yürütüldü. Toprakla buluşturulan fidanlar arasında 255 bin harnup, 220 bin servi, 110 bin zakkum ve 65 bin farklı yapraklı ağaç türü yer aldı.

        Çalışmalar sonucunda Belenobası Mahallesi ve çevresindeki yangında küle dönen alanlarda güz renkleri yeniden hakim olmaya başladı. Yeşeren ve sonbahar renklerinin göze çarptığı alanlar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün

        Benzer Haberler

        Eşinin balkondan attığı öne sürülen Gamze'nin annesi: Umarım ömür boyu o hü...
        Eşinin balkondan attığı öne sürülen Gamze'nin annesi: Umarım ömür boyu o hü...
        Kekova manzaralı arazi satışı tartışması
        Kekova manzaralı arazi satışı tartışması
        Tur otobüsünün otomobili sürükleyip karşı şeride geçtiği kaza kamerada
        Tur otobüsünün otomobili sürükleyip karşı şeride geçtiği kaza kamerada
        Tur otobüsü çarptığı otomobili sürükleyip, karşı şeride geçti: 1 ölü
        Tur otobüsü çarptığı otomobili sürükleyip, karşı şeride geçti: 1 ölü
        Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Antalya'da belediye deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da belediye deposunda çıkan yangın söndürüldü