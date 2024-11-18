Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasını bay geçecek olan Onvo Antalyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasını bay geçecek olan Onvo Antalyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.
Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda yapılan çift kale maçla sona eren idman sonunda kazanan takım sevinç yaşadı.
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