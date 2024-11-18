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        Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasını bay geçecek olan Onvo Antalyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 19:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:43
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        Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasını bay geçecek olan Onvo Antalyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

        Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

        Dar alanda yapılan çift kale maçla sona eren idman sonunda kazanan takım sevinç yaşadı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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