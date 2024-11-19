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        "Ara tatil" turizmde iç pazarda canlılık sağladı

        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, kasıma uzayan turizm sezonuna ara tatilin pozitif yansıdığını belirterek, "Ara tatil gerçekten yurt içi pazarda çok ciddi dinamiklik sağladı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:38
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        "Ara tatil" turizmde iç pazarda canlılık sağladı
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        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, kasıma uzayan turizm sezonuna ara tatilin pozitif yansıdığını belirterek, "Ara tatil gerçekten yurt içi pazarda çok ciddi dinamiklik sağladı." dedi.

        Kasımda yabancı turistlerin yanı sıra ara tatil dolayısıyla iç pazarda da talep arttı. En çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da turizm hareketliliği sürdü.

        AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, yakın coğrafyadaki tüm olumsuzluklara rağmen turizmde güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

        Sezon sonunda ara tatilin iç pazarda hareketlilik yarattığını dile getiren Kavaloğlu, "Eylül-ekim ayını çok iyi atlattık. Kasımda sezon uzadı, ara tatil bizim için çok iyi oldu. Ara tatil gerçekten yurt içi pazarda çok ciddi dinamiklik sağladı. Kapanması gereken otellerin bir kısmı kapanmasını öteledi, turizmde olumlu etki yarattı. Yurt içi pazarın bu şekilde canlanması bizi çok mutlu ediyor ve geleceğe olumlu bakmamızı sağlıyor." diye konuştu.

        - "Çocuklar hem tatil yaptı hem de motive oldu"

        Kavaloğlu, kayak sezonu açılmadığı için daha çok deniz, kum, güneş tatilinin tercih edildiğine dikkati çekti.

        Otellerde öncesinden ara tatil için çok ciddi çalışma yapıldığını hatırlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Toplantı salonlarını öğrenciler için küçük çalışma odalarına dönüştürmüştük. Kamp yapan okullar oldu. Aileleriyle gelen çocuklarımız vardı. Tatilde çocukların hem ders çalışma hem dinlenip, eğlenip tatil yapma şansları oldu. Okullar kamp için, aileler de tatil için otelleri tercih etti. Okul aile birlikleriyle görüşerek, onların talepleri kapsamında otellerimizi düzenledik. Bu potansiyel yarattı. Çocuklar hem tatil yaptı hem de motive oldu. Disiplinli şekilde çalıştılar."

        - "Tatilde çok sayıda Türk aile ağırladık"

        Calista Luxury Resort Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ da ara tatilin turizme pozitif yansıması olduğunu, bu dönemde çok sayıda Türk aile ağırladıklarını söyledi.

        Tatil döneminde havanın da güzel geçtiğini anlatan Kızıldağ, "Son güne kadar yağış yoktu. Misafirlerimiz çocuklarıyla gönüllerince tatilin keyfini yaşadı. Çocuklar da havuzların, denizin, kumun, güneşin tadını çıkardı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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