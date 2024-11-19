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        "Fındıkkıran" balesi Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini izleyiciyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 23:04
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        "Fındıkkıran" balesi Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini izleyiciyle buluşturdu.

        Dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından sahnelenen eserin, libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından hazırlandı.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Pavel Petrenko yönetirken, başkemancılığı Koray Önel üstlendi.

        Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisinde Clara'ya hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesiyle başlayan olayların anlatıldığı eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

        Eserin prömiyerinde "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clarayı" Riine Sasaki, "Şeker Perisi"ni Milina Fidan Özbek, "Drosselmeyer"i Evren İskender, "Kral Fare"yi Burak Burçak, "Harlequin"i Volkan Altunel, "Colombine"i İlayda Binzet "Anne" rolünü Buket Tüzün ve "Baba" rolünü Cenk Şahinalp canlandırdı.

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