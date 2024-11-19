"Fındıkkıran" balesi Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi

Dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından sahnelenen eserin, libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından hazırlandı.

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