Antalya'da hekimler "ölümcül ritim bozukluğu" olan hasta için seferber oldu

AYŞE YILDIZ - Ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle fenalaşan, ilaç ve elektroşok uygulanması, hatta uyutulmasına rağmen atakları devam eden 70 yaşındaki hasta, Antalya Şehir Hastanesi'nde gece saatlerinde hekimlerin yaptığı 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Antalya'da yaşayan Mehmet Ordu, 2005'te kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Ordu, bir yıl sonra tekrar kalp krizi geçirdi, anjiyo oldu. Farklı tarihlerde 5 sefer anjiyo olan, iki yıl önce de kalp pili takılan Mehmet Ordu, fenalaşınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavilere rağmen bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim atakları devam eden Ordu, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm ritim düzenleyici ilaçlar verilmesine, 12 saatte 20 defa elektroşok ve sakinleştirici sedasyon uygulanmasına rağmen atakları süren hasta, uyutulup solunum cihazına bağlandı.

Gece 01.00 sıralarında ölümcül ritim bozukluğu atakları artan hasta için Kardiyoloji Uzmanları Doç. Dr. Ayhan Küp ve Doç. Dr. Mustafa Çağın Üreyen başkanlığında, anestezi, kalp damar cerrahisi, girişimsel kardiyoloji uzmanları ile üç boyutlu haritalama sistemini kullanan teknisyenler evlerinden çağrılarak acil olarak hastanede toplandı.