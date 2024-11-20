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        Antalya'da hekimler "ölümcül ritim bozukluğu" olan hasta için seferber oldu

        AYŞE YILDIZ - Ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle fenalaşan, ilaç ve elektroşok uygulanması, hatta uyutulmasına rağmen atakları devam eden 70 yaşındaki hasta, Antalya Şehir Hastanesi'nde gece saatlerinde hekimlerin yaptığı 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:06
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        Antalya'da hekimler "ölümcül ritim bozukluğu" olan hasta için seferber oldu
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        AYŞE YILDIZ - Ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle fenalaşan, ilaç ve elektroşok uygulanması, hatta uyutulmasına rağmen atakları devam eden 70 yaşındaki hasta, Antalya Şehir Hastanesi'nde gece saatlerinde hekimlerin yaptığı 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Antalya'da yaşayan Mehmet Ordu, 2005'te kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Ordu, bir yıl sonra tekrar kalp krizi geçirdi, anjiyo oldu. Farklı tarihlerde 5 sefer anjiyo olan, iki yıl önce de kalp pili takılan Mehmet Ordu, fenalaşınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki tedavilere rağmen bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim atakları devam eden Ordu, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm ritim düzenleyici ilaçlar verilmesine, 12 saatte 20 defa elektroşok ve sakinleştirici sedasyon uygulanmasına rağmen atakları süren hasta, uyutulup solunum cihazına bağlandı.

        Gece 01.00 sıralarında ölümcül ritim bozukluğu atakları artan hasta için Kardiyoloji Uzmanları Doç. Dr. Ayhan Küp ve Doç. Dr. Mustafa Çağın Üreyen başkanlığında, anestezi, kalp damar cerrahisi, girişimsel kardiyoloji uzmanları ile üç boyutlu haritalama sistemini kullanan teknisyenler evlerinden çağrılarak acil olarak hastanede toplandı.

        Hekimler, Türkiye'de çok az merkezde yapılan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisini hastaya uyguladı. 2 Mart'ta resmi açılışı yapılan Antalya Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan tedaviyle hasta yeniden yaşama döndürüldü.

        Serviste tedavisine devam edilen Ordu, AA muhabirine, kalple ilgili ciddi sorunlar yaşadığını, 7 yıldır diyabet hastası olduğunu söyledi.

        Kalp ritmi bozulduğunda sürekli elektroşok uygulandığını anlatan Ordu, "Nasıl sevinçliyim anlatamam, bu imkanlar olmasa ne yapacaktım. Bu işlemlerin burada yapılabilmesi Türkiye'me çok yakışıyor. Her elektroşok yapıldığında canım yanıyordu, adını duyunca bile korkuyordum. Ameliyata girdiğimi hatırlamıyorum, sağ olsun hocalarım beni sağlığıma kavuşturmuş. Şu an çok iyiyim." diye konuştu.

        - "Ritim bozukluğu oluşturan yeri lazerle yakarak, odağı dağıttık"

        İşlemi gerçekleştiren Doç. Dr. Ayhan Küp kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığı nedeniyle hastada elektroşok özelliği olan kalp pili takılı olduğunu söyledi.

        Hastada ölümcül ritim bozukluğuna bağlı ani ölüm gelişebildiğini dile getiren Küp, "Tüm tedavilere, hatta hastayı uyutmamıza rağmen ölümcül ritim bozukluğu atakları devam etti. Hastaya, ablasyon işlemi uyguladık, böylece ritim bozuklarının hepsi durdu. Bu vakalar genelde Ankara'daki daha ileri merkezlere sevk ediliyordu. Hastanemiz yeni kurulmasına rağmen tüm gerekli ekipmanlarımızla yeterli kadromuz, deneyimli ekibimizle bu işlemi yapmayı başardık." ifadesini kullandı.

        Ekibin fedakarlık göstererek gece saatlerinde acil hastaneye geldiğini anlatan Küp, işlemin başarılı geçtiğini aktardı.

        Küp, tedavi işlemini büyük bir ekibin desteğiyle yürüttüklerini vurgulayarak "Anjiyo gibi kasıktan girip, kateter dediğimiz ucundan sinyal alabildiğimiz kabloları kalbin içine yerleştirip, ritim bozukluğu oluşturan yeri saptadıktan sonra orayı lazerle yakıp, o odağı ortadan kaldırdık. Hastanın hayatını kurtarıcı bir işlem. Hasta, tansiyon düşmesi, bilinç bulanıklığı ve baş dönmesi şikayetlerinden kurtuldu, günlük hayatına devam ediyor. Bu tedaviler sadece ileri merkezlerde yapılabiliyor." dedi.

        Öte yandan, 17 Şubat'ta, kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hasta, tedavi için Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansıyla Ankara'ya sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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