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        Oyuncu Ercan Kesal, Antalya Edebiyat Günleri'nde sevenleriyle buluşacak

        Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri'nde, oyuncu ve yazar Ercan Kesal da sevenleriyle bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:17
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        Oyuncu Ercan Kesal, Antalya Edebiyat Günleri'nde sevenleriyle buluşacak
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        Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri'nde, oyuncu ve yazar Ercan Kesal da sevenleriyle bir araya gelecek.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Edebiyat Günleri 22-24 Kasım'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ödül töreniyle başlayacak.

        Edebiyat Günleri kapsamında Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okuma etkinlikleri yapılacak.

        Edebiyat Günleri'nin ikinci gününde, 23 Kasım saat 10.15'te oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ın "Akdeniz ve Barış" başlıklı söyleşisi gerçekleştirilecek.

        Antalya Edebiyat Günleri'nde En İyi Öykü Kitabı ödülüne "Ne Yeni Ne Başka" adlı eseriyle Ayşen Işık, En İyi İlk Öykü Kitabı ödülüne ise "Kıran Yeli" adlı eseriyle Gülser Kut Arat ve Onur Ödülüne de kadın edebiyatının öncülerinden Ayla Kutlu'nun değer görüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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