Oyuncu Ercan Kesal, Antalya Edebiyat Günleri'nde sevenleriyle buluşacak

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri'nde, oyuncu ve yazar Ercan Kesal da sevenleriyle bir araya gelecek.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Edebiyat Günleri 22-24 Kasım'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ödül töreniyle başlayacak.

Edebiyat Günleri kapsamında Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okuma etkinlikleri yapılacak.