Antalya'nın ilk "Çocuk Hakları Durağı" açıldı

Antalya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla kentin ilk "Çocuk Hakları Durağı" açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı'nda yer alan 10520 numaralı toplu taşıma durağı "Çocuk Hakları Durağı"na dönüştürüldü. Durak, vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddeleriyle donatıldı.

Durağın açılış törenine Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Şengül ile çok sayıda çocuk katıldı.

Programda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Bando ve Orkestrası da çocuklar için özel konser verdi.