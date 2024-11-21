Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik 50 ekip ve 110 personelin katılımıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

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