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        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi

        Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:47
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        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
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        Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik 50 ekip ve 110 personelin katılımıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 766 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

        Anlık veri göndermediği tespit edilen 17 işletmeye, kayıt dışı kiralama yapan 2 kişiye ve çalışan kaydı yapmayan 1 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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