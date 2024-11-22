Antalya'da kahve festivali düzenlendi

Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Kahve ve çikolata çekirdeklerinin de sergilendiği festival, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Festivalde, nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine, katılımcılar, özel tadımlar ve atölye uygulamaları yer aldı.

Dreams Sales Machine tarafından Cam Piramit'te organize edilen festival, kahve endüstrisi paydaşlarını bir araya getirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.