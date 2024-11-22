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        Antalya'da kahve festivali düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kahve festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:05
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        Antalya'da kahve festivali düzenlendi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kahve festivali gerçekleştirildi.

        Dreams Sales Machine tarafından Cam Piramit'te organize edilen festival, kahve endüstrisi paydaşlarını bir araya getirdi.

        Festivalde, nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine, katılımcılar, özel tadımlar ve atölye uygulamaları yer aldı.

        Kahve ve çikolata çekirdeklerinin de sergilendiği festival, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

        Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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