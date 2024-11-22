Antalya'da kahve festivali düzenlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kahve festivali gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kahve festivali gerçekleştirildi.
Dreams Sales Machine tarafından Cam Piramit'te organize edilen festival, kahve endüstrisi paydaşlarını bir araya getirdi.
Festivalde, nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine, katılımcılar, özel tadımlar ve atölye uygulamaları yer aldı.
Kahve ve çikolata çekirdeklerinin de sergilendiği festival, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.
Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.
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