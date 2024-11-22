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        GÜNCELLEME 2- Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

        Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Otel ve evde mahsur kalan 403 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:00
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        GÜNCELLEME 2- Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
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        Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Otel ve evde mahsur kalan 403 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.

        Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

        Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

        Serik'te eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

        Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

        - Evde mahsur kalan aile kurtarıldı

        Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın (75), kızı Filiz (54) ve oğlu Ahmet Bodur (58), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Adrese sevk edilen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, aileyi kurtarmak için çalışma yaptı. AFAD ekipleri Yalçın ve Filiz Bodur'u sırtlayarak pencereden çıkardı. Evden çıkmak istemeyen Ahmet Bodur ise suların çekilmesiyle polisin ikna etmesiyle evden çıkarıldı.

        Evde mahsur kalan Filiz Bodur, gazetecilere, sağanak ve dolu nedeniyle suların bir anda evlerine dolduğunu söyledi.

        Eşinin de otelde çalıştığını ve yağış nedeniyle yardıma gelemediğini anlatan Bodur, "Ekiplerden yardım istedik, hemen gelip bizi kurtardı. Evin içi su dolu." dedi.

        - Manavgat'ta su basan oteldeki 400 turist tahliye edildi

        Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı.

        İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu.

        - Kaş'ta ise güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

        Kaş ilçesinde ise sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı.

        Bazı vatandaş ve turistler, güneşli havada denizde yüzmeyi, bazıları ise çay bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

        İlçeye tatile gelen Çağlayan İğdeli, AA muhabirine, ilçe yakınlarında bulunan Kaputaş Plajı'nın ve doğasının çok güzel olduğunu ve herkesin gelip görmesi tavsiye ettiğini ifade etti.

        - Antalya Büyükşehir Belediyesi 428 personelle görev yaptı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turuncu kod uyarısı ilçelerde 425 personel 238 araçla görev yaptı.

        Manavgat, Alanya, Serik, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 41 motopomp, 21 dalgıç pompa, iş makineleri, greyder, kamyon, kombine ve kurtarma araçlarıyla 27 su baskınına müdahale edildi.

        Ekipler, Serik'te sağanak yağış sonrası evlerinde mahsur kalan 2 vatandaşı da kurtardı.

        Alanya'da park halindeki aracın üzerine düşen çam ağacı itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

        Ekipler ayrıca Kızılağaç ve Evrenseki mahallelerinde su taşkını ihtimaline karşı derelerde ıslah çalışması yaptı. Çolaklı Mahallesi’de de su baskını sonrası üç evin deposuna dolan yağmur suları ekipler tarafından tahliye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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