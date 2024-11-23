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        Alanyaspor, Samsunspor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:57
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        Alanyaspor, Samsunspor maçına hazır
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalıştı.

        Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadın'nda saat 16.00 da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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