Antalya'da düzenlenen kahve festivali etkinliklerle devam etti

Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Dreams Sales Machine tarafından "Şehri Uyandıran Festival" temasıyla İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da düzenlenen festivalde, 11 konser verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivali ziyaret ederek, stantları gezdi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, 94 kahve markası ve 120 stant yer aldı.

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