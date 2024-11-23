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        Antalya'da düzenlenen kahve festivali etkinliklerle devam etti

        Antalya'da düzenlenen kahve festivali kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:40
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        Antalya'da düzenlenen kahve festivali etkinliklerle devam etti
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        Antalya'da düzenlenen kahve festivali kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, 94 kahve markası ve 120 stant yer aldı.

        Festivalde, katılımcılara özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konserler ve sahne performansları sergilendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivali ziyaret ederek, stantları gezdi.

        Dreams Sales Machine tarafından "Şehri Uyandıran Festival" temasıyla İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da düzenlenen festivalde, 11 konser verilecek.

        Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

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