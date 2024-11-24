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        Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı

        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:01 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:34
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        Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı
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        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

        Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi.

        Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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