Bakan Yardımcısı Gümen, Antalya'da hortumdan zarar gören ilçeleri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde hortum, fırtına ile kuvvetli sağanaktan zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Hortumun hasara yol açtığı Aksu'nun Kurşunlu ve Kemerağzı mahalleleri ile sağanaktan etkilenen Serik'teki seraları gezen Bakan Yardımcısı Gümen, mağdur olan çiftçilerle görüştü.

Gümen, gazetecilere, yaşanan olaylardan sonra Bakanlığın tüm birimlerinin sahaya inerek tespitlerini yaptığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla bölgede incelemelerde bulunduklarını ve üreticilerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Gümen, "Sel, hortum ve fırtınadan dolayı yaklaşık 4 bin 500 dekara yakın bir alanda hasar söz konusu. Tüm yerleri gezip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. TARSİM sigortalı olanların zararını TARSİM karşılayacak. Diğerleriyle ilgili de ne yapılacaksa devlet olarak yapmaya çalışacağız." dedi.