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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konserlerine devam edecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü konserleri kapsamında, Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith'i ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:17
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konserlerine devam edecek
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü konserleri kapsamında, Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith'i ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi sanatseverlerle buluşturacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser, 29 Kasım saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Konseri, prestijli orkestra şefliği yarışmalarından aldığı ödülleri ve kariyeriyle müzik dünyasının aranılan orkestra şeflerinden Daniel Smith yönetecek.

        Türkiye'de başladığı müzik eğitimini, prestijli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleriyle taçlandıran ve başarılı kariyerini yurt dışında sürdüren genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze de Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu dinleyenlerin beğenisine sunacak.

        Konserin ikinci yarısında ise Alman romantik dönem müziğinin bestecisi Johannes Brahms'ın 3. senfonisi seslendirilecek.

        Romantik dönem müziğinin ölümsüz eserlerinin yer alacağı konserin biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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