Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konserlerine devam edecek

Türkiye'de başladığı müzik eğitimini, prestijli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleriyle taçlandıran ve başarılı kariyerini yurt dışında sürdüren genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze de Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu dinleyenlerin beğenisine sunacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser, 29 Kasım saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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