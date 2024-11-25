Serik'te kadına yönelik şiddete karşı etkinlik düzenlendi

Hiçbir kadının şiddete maruz kalmasına rıza göstermediklerini vurgulayan Şahin, "Söz konusu kadına şiddet konusu olduğunda ilgili birimlerimiz hızlı bir şekilde almış olduğu tedbirlerle kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimize korumaya gayret gösteriyor." dedi.

Kaymakam Şahin, gazetecilere, kadına şiddet konusunda Kaymakamlık olarak oldukça hassas olduklarını belirtti.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve kadınlar ellerini boyayarak "İnsana sevgi yakışır" yazılı pankart üzerine elleriyle baskı yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.