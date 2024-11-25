Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te kadına yönelik şiddete karşı etkinlik düzenlendi

        Serik ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te kadına yönelik şiddete karşı etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serik ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Serik Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından stantlar açıldı. Stantlarda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Kaymakam Dr. Cemal Şahin, etkinliğe katılan kadınlara karanfil ve gül dağıttı.

        Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve kadınlar ellerini boyayarak "İnsana sevgi yakışır" yazılı pankart üzerine elleriyle baskı yaptı.

        Kaymakam Şahin, gazetecilere, kadına şiddet konusunda Kaymakamlık olarak oldukça hassas olduklarını belirtti.

        Hiçbir kadının şiddete maruz kalmasına rıza göstermediklerini vurgulayan Şahin, "Söz konusu kadına şiddet konusu olduğunda ilgili birimlerimiz hızlı bir şekilde almış olduğu tedbirlerle kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimize korumaya gayret gösteriyor." dedi.

        Etkinliğe, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Kaş'taki İslamlar Mahallesi'nin su sorunu çözülecek
        Kaş'taki İslamlar Mahallesi'nin su sorunu çözülecek
        Genç kızın kalbi, Antalya'da 32 yaşındaki hastaya nakledildi
        Genç kızın kalbi, Antalya'da 32 yaşındaki hastaya nakledildi
        Antalya OSB, "Yeşil OSB" belgesi aldı
        Antalya OSB, "Yeşil OSB" belgesi aldı
        9. Antalya Edebiyat Günleri sona erdi
        9. Antalya Edebiyat Günleri sona erdi
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konserlerine devam edecek
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konserlerine devam edecek
        Bakan Yardımcısı Gümen, Antalya'da hortumdan zarar gören ilçeleri ziyaret e...
        Bakan Yardımcısı Gümen, Antalya'da hortumdan zarar gören ilçeleri ziyaret e...