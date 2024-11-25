Elmalı'da kadın çiftçiler safran üretiminden verim elde etti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki yıl önce deneme amaçlı ekilen safran üretiminde verim sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünün, Toprakana Kadın Kooperatifi ile yürüttüğü proje kapsamında, Çukurelma Mahallesi'nde iki sene önce ekilen safran soğanları çiçek açtı ve ilk hasadı yapıldı.

Elmalı bölgesinde safran üretimini teşvik etmek amacıyla kadın kooperatifine hibe edilen safran soğanlarının, Elmalı Belediyesi'nden kiralanan 4 dönüm arazide üretimi yapıldı. Yetiştirilen soğanların bir süre sonra köydeki diğer üreticilere de satılarak, Elmalı'da safran üretiminin arttırılması hedefleniyor. Üçüncü yılın sonunda ise 19 dönüm araziye safran dikimi gerçekleştirilecek.