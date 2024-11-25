Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmaları yaptı.
İdman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Akdeniz ekibi, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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