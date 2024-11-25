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        Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:44 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:44
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        Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmaları yaptı.

        İdman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

        Akdeniz ekibi, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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