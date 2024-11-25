Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmaları yaptı.

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