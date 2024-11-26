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        GÜNCELLEME - Antalya-Konya kara yolu tır ve kamyon geçişine yeniden açıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan buzlanma ve tipi nedeniyle tır ile kamyon geçişine kapatılan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 00:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:03
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        GÜNCELLEME - Antalya-Konya kara yolu tır ve kamyon geçişine yeniden açıldı
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        Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan buzlanma ve tipi nedeniyle tır ile kamyon geçişine kapatılan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.

        Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, tipi nedeniyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmedi.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışma ve denetimlerini gece boyunca sürdürdü.

        Ekiplerin önlemler aldığı bölgede sabah saatlerinden itibaren tır ve kamyonların geçişine izin verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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