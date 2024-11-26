GÜNCELLEME - Antalya-Konya kara yolu tır ve kamyon geçişine yeniden açıldı

Ekiplerin önlemler aldığı bölgede sabah saatlerinden itibaren tır ve kamyonların geçişine izin verildi.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, tipi nedeniyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmedi.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan buzlanma ve tipi nedeniyle tır ile kamyon geçişine kapatılan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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