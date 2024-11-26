Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Antalya'da bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla bir haftada denetimler gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı, 8 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.