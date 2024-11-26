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        Antalya'da kumar operasyonunda 85 kişiye idari yaptırım uygulandı

        Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 85 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:51
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        Antalya'da kumar operasyonunda 85 kişiye idari yaptırım uygulandı
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        Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 85 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kıraathane, dernek lokali ve kooperatifler gibi iş yerlerinde kumar oynatılmasını önlemek amacıyla kapsamlı denetim yaptı.

        Denetimlerde, bir ruhsatsız tabanca ile suça konu çeşitli malzemelere el konuldu.

        Polis ekiplerince, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak”, “1072 sayılı kanuna muhalefet” ve ”6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından olmak üzere toplam 85 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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