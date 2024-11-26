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        Antalya'da düzenlenen kahve festivalini yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahve festivaline kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:23
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        Antalya'da düzenlenen kahve festivalini yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahve festivaline kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

        Yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde 94 kahve markası tanıtılırken, katılımcılara özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konserler ve sahne performansları sergilendi.

        Festivalde espresso kahvesinin tarihini, kültürünü ve evrimini derinlemesine inceleyen "Espressonun Yükselişi Belgeseli" izletildi.

        Festivalde ayrıca Türkiye’nin ilk kahve yetiştiricisi Yaşar Dağtekin de ağırlandı.

        Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, yaptığı açıklamada, Antalya’yı uluslararası anlamda kahvenin konuşulduğu önemli destinasyon noktası haline getirmek istediklerini belirtti.

        Sesli, "Antalya gerçek bir turizm, tarım ve ziraat başkenti. İstanbul, Ankara ve İzmir festivallerimizde edindiğimiz tecrübeyi uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek için çok arzulu çalıştık. Festivalde 15 bine yakın kahve severi ağırladık. Bizi en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de Antalya'da yaşayan kahve severlerin kahveyi çok iyi bilmeleri ve tüm tadımlarda kahve hakkında çok güzel sorular sorması oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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